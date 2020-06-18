Чувашия вошла в топ-10 самых коррупционных регионов России

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:11:23+03:00

Также высокий уровень коррупции был выявлен в Мордовии и на Камчатке. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Стала известна десятка самых коррупционных регионов России, которую составила Генпрокуратура страны. Так, в ней оказались Мордовия, Чувашия, Камчатка, а также Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным РИА Новости, коэффициент преступности в этих регионах за 2019 год варьируется от 29,68 до 26,31 (на 100 тысяч населения). Тогда как в целом по России этот показатель составил 21,1.

Заметим, что наименьший уровень коррупции в прошлом году был зафиксирован в Ингушетии, Хакасии и Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU