Чувашия вошла в топ-10 самых коррупционных регионов России
Стала известна десятка самых коррупционных регионов России, которую составила Генпрокуратура страны. Так, в ней оказались Мордовия, Чувашия, Камчатка, а также Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Об этом сообщают РИА Новости.
По данным РИА Новости, коэффициент преступности в этих регионах за 2019 год варьируется от 29,68 до 26,31 (на 100 тысяч населения). Тогда как в целом по России этот показатель составил 21,1.
Заметим, что наименьший уровень коррупции в прошлом году был зафиксирован в Ингушетии, Хакасии и Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.
ИСТОЧНИК KP.RU