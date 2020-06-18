2020-06-18T10:11:23+03:00
Общество

Чувашия вошла в топ-10 самых коррупционных регионов России

В рейтинге республика заняла второе место
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Также высокий уровень коррупции был выявлен в Мордовии и на Камчатке.Также высокий уровень коррупции был выявлен в Мордовии и на Камчатке.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Стала известна десятка самых коррупционных регионов России, которую составила Генпрокуратура страны. Так, в ней оказались Мордовия, Чувашия, Камчатка, а также Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Об этом сообщают РИА Новости.

По данным РИА Новости, коэффициент преступности в этих регионах за 2019 год варьируется от 29,68 до 26,31 (на 100 тысяч населения). Тогда как в целом по России этот показатель составил 21,1.

Заметим, что наименьший уровень коррупции в прошлом году был зафиксирован в Ингушетии, Хакасии и Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии лоб в лоб столкнулись легковушки, погибли два пассажира
В Казани без осадков и до 24 градусов тепла
В Чувашии тракторист сбежал, после того, как утопил трактор
Парад Победы 2020 в Казани: Какие улицы перекроют для подготовки к праздничному шествию
В Ульяновске спасатели помогли женщине, которая пострадала в ДТП
В Казани временно перекроют движение по двум улицам
"Все будет зависеть от качества людей, выходящих на замену": Слуцкий высказался о рестарте Премьер-Лиги
Амбассадоры СамГУПС привлекут в вуз талантливую молодежь
Глава исполкома Нижнекамска Денис Баландин покинул пост по собственному желанию
Вместо обсервации самоизоляция: прибывших из заграницы в Татарстан больше не будут отправлять на карантин
Чувашия вошла в топ-10 самых коррупционных регионов России
В Чувашии нашли живым пропавшего Михаила Пудовкина
В Марий Эл по факту гибели детей на плоту возбудили уголовное дело
В Чувашии развернули почти 300 дополнительных новых коек для больных с коронавирусом
В конце июня 2020 из Казани запустят поезда в Адлер и Санкт-Петербург
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Забил насмерть табуреткой: жителя Казани обвиняют в убийстве приятеля
В Чувашии рецидивист напал на полицейского и был приговорен к колонии строгого режима
ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире
Где именно 18 июня в казанском поселке Юдино на день отключат воду
В Татарстане экс-чиновника филиала «Почта России» будут судить за «откаты»