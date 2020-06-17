Где именно 18 июня в казанском поселке Юдино на день отключат воду

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:47:00+03:00

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Довольно неприятные новости для жителей поселка Юдино Кировского района Казани – в их домах на день пропадет вода. Произойдет это из-за проведения работ на сетях водопровода. При этом отключение коснется не всех, а только ряда домов.

Так, с 9.00 и до 18.00 18 июня краны пересохнут по следующим адресам: улица Ново-Юдинская, 67а, а также четные номера домов с №100 по №170, улица Ивана Поддубного – четные номера домов с №30 по №72, нечетные номера домов с №1г по №19.

Для тех, кто не сможет на это время сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно заявкам, поступающим по телефону +7(843)231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU