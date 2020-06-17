В Марий Эл на скорости "Лада Калина" сбила лося и перевернулась в кювете, водитель погиб

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:28:47+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

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Авария произошла 16 июня в 21.00 в Звениговском районе республики. По предварительным данным, 31-летний водитель отечественного автомобиля "Лада Калина" на 61 километре автодороги "Звенигово-Шелангер-Морки" превысил безопасную скорость и врезался в переходившего дорогу лося.

После столкновения автомобиль перевернулся, вылетел в кювет, где снес молодые деревья, и остановился. Водитель получил травмы, оказавшиеся смертельными. Он скончался до приезда медиков.

Погиб и лось.

По факту смертельного ДТП Госавтоинспекция Марий Эл проводит расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU