В Марий Эл на скорости "Лада Калина" сбила лося и перевернулась в кювете, водитель погиб
Авария произошла 16 июня в 21.00 в Звениговском районе республики. По предварительным данным, 31-летний водитель отечественного автомобиля "Лада Калина" на 61 километре автодороги "Звенигово-Шелангер-Морки" превысил безопасную скорость и врезался в переходившего дорогу лося.
После столкновения автомобиль перевернулся, вылетел в кювет, где снес молодые деревья, и остановился. Водитель получил травмы, оказавшиеся смертельными. Он скончался до приезда медиков.
Погиб и лось.
По факту смертельного ДТП Госавтоинспекция Марий Эл проводит расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU
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