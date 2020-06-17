В Чебоксарах лихач без прав устроил аварию и вылетел из автомобиля

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:00:28+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 16 июня, в 15.42 на проспекте Тракторостроителей в столице Чувашии. На глазах многочисленных свидетелей «Калина» с госномерами Татарстана на высокой скорости врезалась в Nissan Juke, зацепила бордюр, несколько раз перевернулась и врезалась в столб.

Водитель был не пристегнут ремнями безопасности и вылетел из салона. Он пролетел по воздуху 30 метров и упал на асфальт. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водительских прав у него нет, он уже задерживался сотрудниками Госавтоинспекции Чувашии в пьяном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU