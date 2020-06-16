В Марий Эл на пруду перевернулся плот: погибли двое детей
Днем 16 июня в одной из деревень Куженерского района региона произошла трагедия - утонули два мальчика в возрасте 12-ти и 14-ти лет. По данному факту СУ СКР Марий Эл организовало доследственную проверку.
- Сейчас следственная группа находится на месте происшествия и проводит осмотр, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уже успели установить правоохранители, погибшие мальчики катались по пруду на плоту, который перевернулся. Выплыть на берег дети не смогли.
На место вызвали спасателей, которые разыщут тела мальчиков и доставят их на берег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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