В Марий Эл на пруду перевернулся плот: погибли двое детей

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:19:25+03:00

С места происшествия. Фото предоставлено СУ СКР Марий Эл Фото: Из материалов пресс-службы

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Днем 16 июня в одной из деревень Куженерского района региона произошла трагедия - утонули два мальчика в возрасте 12-ти и 14-ти лет. По данному факту СУ СКР Марий Эл организовало доследственную проверку.

- Сейчас следственная группа находится на месте происшествия и проводит осмотр, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уже успели установить правоохранители, погибшие мальчики катались по пруду на плоту, который перевернулся. Выплыть на берег дети не смогли.

На место вызвали спасателей, которые разыщут тела мальчиков и доставят их на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU