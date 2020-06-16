2020-06-16T15:50:45+03:00
Общество

Территорию Казани хотят увеличить за счет земли Лаишевского района

Речь идет о шести участках
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Сегодня, 16 июня, на очередной сессии Казгордумы депутаты решили выйти с обращением в Госсовет Татарстана – границы Казани надо раздвинуть.

Территорию столицы республики решили расширить за счет Лаишевского района. Для этого там уже «присмотрели» шесть земельных участков.

Как заявила на сессии председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Лилия Бакулина, этот вопрос находится в работе Казгордумы аж с декабря 2019 года.

А 15 января по изменению границ города и района прошли публичные слушания. То есть все необходимые процедуры, которые предусмотрены в таких случаях российским законодательством, соблюдены. Поэтому с легкой руки казанских депутатов проект закона о расширении территории города в скором времени будет направлен председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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