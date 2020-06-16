Из-за пандемии коронавируса в Татарстане выпускникам школ не успели сделать медали

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:01:03+03:00

Их все же вручат, но позже.

Их и аттестаты решил выдать раньше положенного времени

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В школах Татарстана выпускникам начали выдавать аттестаты. В 2020 году из-за пандемии коронавируса это было решено сделать раньше и без сдачи ЕГЭ. Обычно их выдавали по итогам единого госэкзамена в конце июня. Вот только при переносе церемонии для школьников не успели подготовить медали «За особые успехи в учении».

- Учитывая, что на изготовление медалей требуется более длительное время, медали будут вручены позднее, - успокаивают выпускников и их родителей в Минобрнауки Татарстана.

В ведомстве также обращают внимание, что при подаче пакета документов на поступление в вуз медаль «За особые успехи в учении» не сдается приемной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU