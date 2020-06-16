В Казани появятся шесть новых парковых зон

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:47:19+03:00

Новые общественные пространства могут появиться на улице Магистральная и на проспекте Победы. Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

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Стало известно, что в Казани планируют организовать шесть новых парковых зон. Об этом во вторник, 16 июня, на очередной сессии Казгордумы заявила начальник Управления архитектуры и градостроительства города Ирина Дябилкина. Для этого депутаты единогласно приняли решение об изменении статусов ряда земельных участков.

Новые общественные пространства могут появиться на улице Магистральная и на проспекте Победы. Вместе с тем, две рекреационно-ландшафтные зоны появятся у берега реки Казанка и одна - на улице Подлужная.

Отметим, что ранее в местный Исполком с просьбой об увеличении зоны парков на улицах Копылова, Абсалямова, Декабристов, Солдатская и Рабочая обратилась Дирекция парков и скверов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU