Татарстан в рейтинге благосостояния российских семей

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:23:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Интернет-ресурс «Итиль» пишет, что рейтинг благосостояния российских семей наглядно показал суммы, остающихся в их карманах. «Чем ниже находится регион в списке, тем сложнее содержать двоих детей, не имея дополнительного источника доходов.

Татарстан по итогам исследований занял 19 место. Максимальный остаток денежных средств после жизненно необходимых затрат здесь составил 31 486 рублей. Чуть ниже опустился Башкортостан — 26 место с суммой в 26 171 рубль. Пока у жителей этих регионов остаются шансы слетать раз в год в Турцию.

Чуть хуже обстоят дела в Чувашии, но при этом республика опередила Крым, - 15 484 рублей. А Марий Эл - и вовсе 58 место из 85 регионов и 13 686 рублей».