В Казани внедорожник врезался в полицейскую "Газель" и перевернул ее

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:29:57+03:00

По предварительным данным, спецавтомобиль мчался на "красный", включив спецсигналы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 15 июня в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, полицейская "Газель" ЛОВД на транспорте мчалась на задание, включив спецсигналы. И когда автомобиль проезжал перекресток улиц Бурхана Шахиди и Тази Гиззата на "красный", в него врезался внедорожник "Рено".

Иномарку развернуло поперек дороги, а "Газель" опрокинулась на бок - ее по дороге протащило несколько метров.

Пострадали в столкновении два человека. Водители прошли медосвидетельствование, результаты оказались отрицательными - все они на момент ДТП были трезвы.

По данному факту сейчас в правоохранительных органах проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU