В Ульяновске спасатели с помощью лопат вызволили из ямы собаку

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:35:14+03:00

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В понедельник, 15 июня, жители Ульяновска сообщили в службу спасения о собаке, которая провалилась в яму глубиной около полутора метров, и не может выбраться самостоятельно. Инцидент произошла в районе трех километров от дома №16 на улице Уютная. На место оперативно выехали спасатели Управления гражданской защиты города.

Воспользовавшись лопатами, они обкопали животное вокруг, а после извлеки из ямы. Помощь ветеринаров собаке не потребовалась.

Фото: МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"

- Во избежание подобных случаев, яма была засыпана, - отметил на своей странице в социальной сети первый замначальника Управления гражданской защиты Ульяновска Андрей Тамбовский.

ИСТОЧНИК KP.RU