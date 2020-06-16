2020-06-16T18:32:44+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле грузовик скатился и прижал своего водителя к стене дома

Мужчину пришлось увезти в больницу
Лика ИСАЕВА
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Пострадавшего госпитализировалиПострадавшего госпитализировалиФото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 15 июня, в 9.00 на улице Гончарова в столице Марий Эл. По предварительным данным, 47-летний водитель грузовой автомашины Iveco не предпринял необходимые меры для фиксации грузовика во время остановки.

В результате многотонная махина начала скатываться и в итоге врезалась в стену ближайшего дома. Водитель в этот момент оказался на пути своего автомобиля. Мужчину зажало между грузовиком и стеной здания.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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