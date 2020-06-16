В Казани 11-летний велосипедист упал с моста в овраг
ЧП произошло днем в воскресенье, 14 июня. Днем поступило сообщение от медиков, что бригаде "скорой помощи" требуется помощь. В Горкинско-Ометьевском парке на велосипеде катался 11-летний мальчик, в какой-то момент он потерял равновесие и упал с моста в овраг. Там ребенок получил травмы, самостоятельно выбраться не смог. Медики тоже не смогли вытащить травмированного мальчика из оврага.
На помощь пришли спасатели ЗПСО№2 Поисково-спасательной службы МЧС Татарстана. Они вытащили мальчика из оврага и передали медикам. Ребёнок госпитализирован в ДРКБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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