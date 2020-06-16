В Татарстане спасли лосиху, попавшую в глубокий канал
В Бугульме в вырытой глубокий канал для строительных работ, заполненный водой, угодила молодая лосиха. Самостоятельно выбраться она не смогла - стены были отвесные, и найти путь к спасению испуганное животное не смогло. Лосиху, плавающую в котловане, заметили работники предприятия и вызвали на место спасателей и представителей комитета по биоресурсам Татарстана. Приехавшие на место происшествия охотоведы и спасатели сумели выловить животное и вывести ее на мелководье, откуда она сама выбралась на пологий берег.
В дальнейшем лосиху переправили в безопасное место и отпустили в лес, сообщили в комитете по биоресурсам Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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