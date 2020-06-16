В Новочебоксарске утонул 15-летний подросток

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:21:22+03:00

Мальчик утонул во время купания в не оборудованном месте Фото: Лика ИСАЕВА

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Трагедия произошла вечером 15 июня в Новочебоксарске. 15-летний подросток вместе со своими друзьями в возрасте от 15-ти до 18-ти лет отправился на берег Волги. Место для купания не оборудовано, но компанию это не остановило. Дети зашли в воду со стороны бетонированного берега, и мальчик подскользнувшись, упал в воду. Он умел плавать, захлебнулся и утонул.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Тело утонувшего подростка было извлечено из воды спасателями, незамедлительно прибывшими на место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU