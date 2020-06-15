В 2020 году в Чебоксарах построят три новых дороги

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:42:45+03:00

Две из них появятся в микрорайоне «Новый город», а одна в микрорайоне «Университет»

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На еженедельной планерке в администрации Чебоксар ее замглавы Иван Кучерявый сообщил, что в 2020 году в городе будут построены три новых дороги.

Две из них появятся в микрорайоне «Новый город», а одна в микрорайоне «Университет». Строительство будет вестись в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, в первых двух случаях работы должны завершить уже к сентябрю 2020 года. Речь идет об участках в микрорайоне № 2 протяженностью 311 метров и на улице Новогородской - 633 метра. На строительство этих дорог было предусмотрено 76,5 миллиона рублей. Деньги выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов.

- На объектах готовится основание дорожного полотна, начато устройство ливневой канализации, - доложил Иван Кучерявый.

Правда, при этом он отметил, что в ходе строительства выявилось несоответствие в проектной документации: уровень подземных вод оказался выше, чем в изначальном проекте.

Оказалось, что использовались данные изыскательных работ прошлого. Сейчас, по заверениям замглавы администрации Чебоксар, все проблемы решены и работы идут по намеченному графику.

Тем не менее на планерке сити-менеджер столицы Чувашии Алексей Ладыков акцентировал внимание, что сроки необходимо соблюдать и держать на контроле ход строительства.

Что же касается третьей дороги - участок в микрорайоне «Университетский-2», то ее должны сдать в августе 2020 года. Опасений в том, что подрядчик не успеет к этому сроку, нет, заявил Иван Кучерявый.

В свою очередь, возвращаясь к нацпроекту «Жилье и городская среда», Алексей Ладыков обратил внимание, что при возведении новых жилых домов застройщики почему-то не горят особым желанием в рамках программы привлекать федеральные деньги для создания должной инфраструктуры.

- В прошлом году на эти цели удалось привлечь более 600 миллионов рублей, в этом, к сожалению, гораздо меньше. И связано это со слабой активностью застройщиков в части проектирования объектов инфраструктуры, - отметил Ладыков.

В частности, по его словам, это «Ясная поляна» и «Серебряные ключи». При продаже там квартир покупателю дают ничем не подкрепленные обещания и не интересуется проектом развития микрорайона.

- Там нет ни детских садов, ни дорог, ни подъездных путей. Жители начинают винить в этом администрацию. Это неправильно. Застройщик, получая участок в собственность или аренду, имеет право строить дома, ограничить его в этом нельзя. Но он обязан спроектировать микрорайон с социальными удобствами. Покупая квартиру, горожанам нужно вникать в строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры, смотреть схему застройки микрорайона, конкретизировать наличие ПСД на дороги, школы, детские сады и подтверждение финансирования из бюджета на их строительство. Сегодня бюджет утверждается на 3 года, и все объекты обозначены. Это касается каждого микрорайона! - подытожил Алексей Ладыков.