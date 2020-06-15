2020-06-15T16:17:46+03:00
Общество

Прокурор Татарстана потребовал разобраться с жалобами на медиков Набережных Челнов

В последние недели в адрес врачей и больниц татарстанского автограда поступало много претензий
Лика ИСАЕВА
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Проверят также все ли медики получили положенные им надбавки.Проверят также все ли медики получили положенные им надбавки.
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В соцсетях республики появилось много жалоб на работу медицинских учреждений Набережных Челнов. Например, утверждалось, что 72-летнего инвалида поместили в стационар, где он не мог передвигаться на своей коляске. Также были заявления и о слишком долгом ожидании в приемном покое.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил главе надзорного органа Набережных Челнов Дмитрию Ерпелеву тщательно проверить все жалобы, поступившие на медиков и от самих врачей татарстанского автограда.

Так, проверят доступность жителей города к медицинскому обслуживанию, и все ли врачи получили положенные им надбавки, а также имеются ли у них необходимые средства защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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