Прокурор Татарстана потребовал разобраться с жалобами на медиков Набережных Челнов
В соцсетях республики появилось много жалоб на работу медицинских учреждений Набережных Челнов. Например, утверждалось, что 72-летнего инвалида поместили в стационар, где он не мог передвигаться на своей коляске. Также были заявления и о слишком долгом ожидании в приемном покое.
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил главе надзорного органа Набережных Челнов Дмитрию Ерпелеву тщательно проверить все жалобы, поступившие на медиков и от самих врачей татарстанского автограда.
Так, проверят доступность жителей города к медицинскому обслуживанию, и все ли врачи получили положенные им надбавки, а также имеются ли у них необходимые средства защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU