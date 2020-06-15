2020-06-15T15:06:13+03:00
Происшествия

Положила в пакеты и оставила умирать на балконе: жительнице Чувашии, убившей младенца, огласили приговор

Женщина сотворила это со своим сыном сразу после того, как родила его
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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30-летняя жительница Чебоксарского района была признана виновной в убийстве своего новорожденного сына. Суд приговорил женщину к 2,5 годам ограничения свободы. Но данное решение пока не вступило в законную силу.

Было доказано, что 10 марта 2020 года в одном из населенных пунктов Чебоксарского района женщина в квартире самостоятельно родила мальчика. После того, как младенец появился на свет, мать завернула его в полиэтиленовые пакеты и оставила умирать на балконе. Младенец в итоге задохнулся и скончался.

Самой женщине стало плохо со здоровьем, ее увезли в больницу. Там при осмотре врачи поняли, что пациентка недавно родила, но записей об этом нигде не было. Медики сообщил о своих наблюдениях в полицию. В результате стражи порядка нашли тело младенца.

- Причастность злоумышленницы к преступлению доказана, в том числе, и ее признательными показаниями. Согласно же заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания женщины невменяемой не установлено, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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