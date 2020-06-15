В Казани появилось гигантское граффити певца Хайдара Бигичева

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:52:35+03:00

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В Казани завершились работы над муралом (картина или огромное «граффити», нанесенное на поверхность стены - Ред.) с портретом певца, народного артиста Татарстана, заслуженного артиста РСФСР Хайдара Бигичева. Изображение появилось на доме №27 на улице Бигичева в Советском районе.

Отметим, что на фасаде соседней многоэтажки идет работа над другим муралом. Он будет посвящен опере “Алтынчеч”, в котором солировал Хайдар Бигичев. Кроме того, с помощью подобной стилистике преобразится и техническое помещение во дворе домов №№ 25 и 27, сообщает мэрия Казани.

Фото:@sovetskiy_kzn

ИСТОЧНИК KP.RU