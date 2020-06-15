2020-06-15T19:14:41+03:00
Общество

Деревни и села Чувашии получат по 100 тысяч рублей в честь 100-летия автономии республики

Муниципальные образования и их жители будут сами решать, на что потратить эти деньги
Алина ГАБДУЛИНА
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Сумма средств для районных центров и городов будет рассчитана отдельно.Сумма средств для районных центров и городов будет рассчитана отдельно.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Деревни и села Чувашии получат по 100 тысяч рублей в честь 100-летия автономии региона. Такое решение принял врио главы республики Олег Николаев.

- При вас даю поручение Минсельхозу и Минфину выработать подходы выделения этих денег. Поддерживаю, чтобы эти деньги были доведены до каждого населенного пункта в размере 100 тысяч рублей. Символично, что эта цифра будет синхронизироваться с нашим 100-летним юбилеем, - заявил он во время видеовстречи с сельскими старостами и представителями ТОСов муниципальных образований.

Николаев также добавил, что сумма средств для районных центров и городов будет рассчитана отдельно. Отметим, что сельские администрации и их жители будут сами решать, на что потратить полученные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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