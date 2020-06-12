"Праздник стал символом национального единства": Мэр Казани поздравил горожан с Днем России

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:17:30+03:00

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Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с Днем России. Он отметил, что праздник стал особенным для страны.

- С каждым годом этот праздник приобретает для нас все более глубокий смысл. Он стал символом верховенства закона и национального единства, гражданского мира и согласия. С момента принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны прошло три десятка лет. За годы испытаний и реформ Россия стала сплоченнее и сильнее, достигнув больших успехов в экономическом и социальном развитии, укреплении авторитета на международной арене. Главное богатство любого государства – его граждане. От стремлений и свершений, инициативы и личной ответственности каждого россиянина зависят настоящее и будущее Отечества. Убежден, что, сохраняя верность традициям и ориентируясь на требования нового дня, мы сделаем Россию процветающей державой, а Казань – городом высоких стандартов качества жизни. В этот знаменательный для каждого нашего соотечественника день искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в благих делах и начинаниях! – говорится в поздравлении градоначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU