К 100-летию Чувашской Республики в Чебоксарах появится новый арт-объект с подсветкой

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:35:34+03:00

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На очередном рабочем совещании в администрации Чебоксар обсуждалась подготовка города к празднованию 100-летия Чувашской Республики. Так, стало известно, что в честь праздника, а также в честь Дня России-2020 в Чебоксарах у Монумента Матери появится новый арт-объект.

В этом знаковом как для республики, так и для города месте высадят цветы и растения, которые будут повторять очертания Чувашии на карте России. В центре разместят надпись: «Перле - Вместе», а также циферблат часов. Мало того, для этой композиции предусмотрели даже художественную подсветку.

Фото: с сайта gcheb.cap.ru

Было отмечено, что для создания нового арт-объекта будут использованы бегонии, бархатцы, петунии и цинерарии. Высаживать их будут так, чтобы всё соответствовало национальной цветовой гамме и символике празднования 100-летнего юбилея Чувашской Республики.

Кроме создания этой цветочной композиции глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил не ограничиваться в праздничном оформлении только центром города, но и украсить общественные пространства и транспортные кольца. Всего намечено 100 объектов.

Также в столице Чувашии в честь юбилея на фасадах домов планируют разместить более 50 картин. На них будут изображены люди, которые внесли весомый вклад в развитие региона. Это будет сделано в рамках республиканского проекта «100 выдающихся людей Чувашии».