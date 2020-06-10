В Казани на озере Кабан открыли прокат лодок и катамаранов

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:48:10+03:00

Покататься на них можно в любое время суток

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В Казани на набережной озера Кабан заработала лодочная станция. Там можно взять на прокат лодки и катамараны. Он будет действовать круглосуточно.

- Найти лодочную станцию можно со стороны улицы Марджани, - сообщается на официальной странице озера Кабан в соцсети.

При этом желающим покататься, например, на катамаранах из-за пандемии коронавируса придется соблюдать санитарные меры. Это соблюдение социальной дистанции, а также использование медицинских масок и перчаток. Последние, к слову, на лодочной станции будут выдаваться.

Кроме того, со взявшими на прокат лодки и катамараны проведут инструктаж и предоставят спасательные жилеты, в том числе и детям в возрасте от одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU