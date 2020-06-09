Реставрация объектов культурного наследия Чувашии потребует 1,8 миллиарда рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:30:04+03:00

Научно-проектная деятельность по ним обойдется еще в 170 миллионов рублей

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До 2024 года в Чувашии хотят реставрировать 92 объекта культурного наследия в Красночетайском, Канашском, Цивильском районах, а также Чебоксарах, Алатыре и Шумерле. Научно-проектная деятельность по ним потребует 170 миллионов рублей, а сами работы - еще 1,8 миллиарда. Такие цифры назвали в Минкульте Чувашии.

Отметим, что сейчас в республике имеется 676 объектов культурного наследия, 455 из которых – республиканского значения, 176 – археологического наследия федерального значения, 45 – памятники истории и культуры федерального значения. Под угрозой исчезновения находятся 32 здания.

ИСТОЧНИК KP.RU