В Татарстане, сбегая с места преступления, водитель сбил полицейского и протащил его за машиной
Сообщение о двух неизвестных, которые совершают кражу с трактора, поступило в дежурную часть Высокогорского района республики. На место происшествия выехал местный участковый. Но, заметив стража порядка, двое злоумышленников запрыгнули в УАЗ и попытались скрыться.
Полицейский попытался остановить отечественный внедорожник, но водитель сбил его, и протащил за машиной два метра. Скрыться далеко мужчины не смогли - их по "горячим следам" задержали коллеги раненного участкового. Пострадавший сотрудники полиции сейчас находится в больнице.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщили в МВД Татарстана.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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