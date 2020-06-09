В Татарстане, сбегая с места преступления, водитель сбил полицейского и протащил его за машиной

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:31:43+03:00

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Сообщение о двух неизвестных, которые совершают кражу с трактора, поступило в дежурную часть Высокогорского района республики. На место происшествия выехал местный участковый. Но, заметив стража порядка, двое злоумышленников запрыгнули в УАЗ и попытались скрыться.

Полицейский попытался остановить отечественный внедорожник, но водитель сбил его, и протащил за машиной два метра. Скрыться далеко мужчины не смогли - их по "горячим следам" задержали коллеги раненного участкового. Пострадавший сотрудники полиции сейчас находится в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщили в МВД Татарстана.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU