В Марий Эл из-за дырявых труб канализацией загадили лес

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:58:47+03:00

Фото с места происшествия предоставлено СУ СКР Марий Эл Фото: Из материалов пресс-службы

По данному факту было возбуждено уголовное дело

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Жители Звенигово обнаружили в лесу возле города разлив канализации. На место вызвали экологов, прокуратуру и следователей СУ СКР Марий Эл.

Во время доследственной проверки выяснилось, что утечка произошла из канализационной системы, которую обслуживает местный "Водоканал".

- Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

Претензии предъявили должностным лицам учреждения. По версии следствия, они проявили недобросовестность и небрежность при обслуживании систем водоснабжения. Итогом стала авария - через дырки в ржавых трубах канализация попала в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU