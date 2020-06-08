В Марий Эл из-за дырявых труб канализацией загадили лес
Жители Звенигово обнаружили в лесу возле города разлив канализации. На место вызвали экологов, прокуратуру и следователей СУ СКР Марий Эл.
Во время доследственной проверки выяснилось, что утечка произошла из канализационной системы, которую обслуживает местный "Водоканал".
- Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.
Претензии предъявили должностным лицам учреждения. По версии следствия, они проявили недобросовестность и небрежность при обслуживании систем водоснабжения. Итогом стала авария - через дырки в ржавых трубах канализация попала в лес.
ИСТОЧНИК KP.RU