Бразилец, ставший одним из самых провальных трансферов "Рубина", хочет вернуться в Казань

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:46:14+03:00

Карлос Эдуардо стал самым дорогим футболистом в истории казанского клуба. Но за 6 лет в команде, он сыграл всего чуть более 40 матчей

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Бразильский полузащитник Карлос Эдуардо, выступавший за «Рубин» с 2010 по 2016 годы, заявил, что хочет вернуться в казанский клуб. По его словам, в Татарстане ему было комфортно жить и играть.

- Я был очень счастлив. Мне было очень комфортно в мусульманской республике. Я хочу вернуться в «Рубин», - приводятся слова Эдуардо на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».

Напомним, что переход бразильского игрока в «Рубин» из немецкого «Хоффенхайма» летом 2010 года наделал немало шума. Это и понятно. Ведь в Казань приехал не простой бразилец, а игрок сборной и один из лучших игроков чемпионата Германии.

За три года в «Хоффенхайме» Эдуардо стал серьезной силой. Он начал приглашаться в сборную и за ним стали охотиться многие серьезные европейские клубы. Тем еще более странно выглядел его выбор отправиться в Казань.

«Рубин» отдал за игрока 20 миллионов евро и, казалось бы, получил реальное усиление перед Лигой Чемпионов. Начал Эдуардо за здравие. В первом же матча он отгрузил два гола в ворота «Амкара». Однако затем ушел в тень.

Возможно, помешали раскрыться игроку многочисленные травмы, из-за которых он не выходил на поле два года. В итоге «Рубин» решил отправить Эдуардо набирать форму на родину, во «Фламенго».

Там бразилец играл неплохо и в 2014-м вернулся в «Рубин». Он стал часто попадать в состав, но выйти на свой дорубиновский уровень так и не смог. В 2016-м он вновь отправился во «Фламенго», а с зимы 2019 года игрок официально числится без клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU