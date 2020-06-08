Доцент Чувашского госуниверситета за взятки на экзаменах был приговорен к штрафу

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:39:23+03:00

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66-летний доцент кафедры «Фармакология, клиническая фармакология и биохимия» медицинского факультета Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова был признан виновным в получении взяток.

Как было установлено на суде, в июне 2018 года мужчина через посредника получил от одной из студенток 40 тысяч рублей за сдачу экзамена по дисциплине «Фармакология». В итоге в зачетке и ведомости у девушки по этому предмету появилась положительная оценка.

Кроме того, в декабре 2018-го и мае 2019-го доцент получил взятку от другой студентки. Так, за 30 тысяч рублей он поставил зачет по фармакологии и допустил девушку к экзамену.

- Суд приговорил доцента к штрафу в 250 тысяч рублей, а также лишил его права заниматься преподавательской деятельностью в российских высших и средних специальных учебных заведениях сроком на 2 года, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Кроме того, за дачу взятки вскоре перед законом ответят и сами студентки, а также посредник, который передавал от них доценту деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU