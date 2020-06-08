В Марий Эл легковушка вылетела на встречку и протаранила иномарку: один человек пострадал
В субботу, 6 июня, в 23.00 на 43 километре автомобильной дороги «Йошкар-Ола – Уржум» в Советском районе республики. По предварительным данным, 31-летний водитель автомашины Hyundai сел за руль пьяным, не справился с управлением и вылетел на встречку. Там его иномарка врезалась в автомобиль Skoda, под управлением 51-летнего мужчины.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомашины Skoda, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - Мужчина госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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