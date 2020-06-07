2020-06-07T09:00:30+03:00
Происшествия

В Татарстане сын напал с ножом на родителей, отец погиб

Раненную мать и пытавшегося покончить с собой молодого человека спасают врачи
Лика ИСАЕВА
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Молодой человек напал на родителей с ножомМолодой человек напал на родителей с ножомФото: Александр ЧЕРНОВ
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Трагедия произошла вчера, 6 июня, в доме жителей Сабинского района республики. 18-летний молодой человек напал с ножом на своих родителей. После того, как он ранил их, злоумышленник попытался покончить с собой, предполагают сотрудники правоохранительных органов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме бездыханное тело отца злоумышленника, тяжело раненных мать и его самого. Сейчас за жизнь женщины и молодого человека борются медики. Они находятся в реанимации.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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