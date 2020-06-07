2020-06-07T08:13:08+03:00
Происшествия

В Марий Эл водителя ранило отлетевшим колесом, его жизнь спасли госавтоинспекторы

Пострадавший госпитализирован
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Едва не расстался с жизнью водитель КАМАЗа на дороге "Вятка" возле деревни Кокшамары, когда ему пришлось подкачивать спустившееся колесо грузовика. В момент подкачки стопорное колесо отлетело и с силой ударило водителя. Мужчина упал и потерял сознание.

Лежащего под автомобилем возле припаркованного на обочине КАМАЗа мужчину заметил проезжавшие мимо водитель, и поспешил позвать на помощь инспекторов ДПС УГИБДД МВД Марий Эл - старшего инспектора ДПС Ивана Лошакова и инспектора ДПС Рината Тухватуллина. Они сразу поспешили на место происшествия. Отыскав пострадавшего, они убедились, что водитель жив, но получил серьезные травмы головы и тела. Госавтоинспекторы вытащили пострадавшего из-под машины, оказали доврачебную помощь - применили специальную медицинскую укладку, обработали и перевязали раны. В это время на место уже приехала "скорая", и медики перевезли раненого в больницу.

Старший инспектор ДПС Иван Лошаков и инспектор ДПС Ринат Тухватуллин Фото: МВД по Марий Эл

Старший инспектор ДПС Иван Лошаков и инспектор ДПС Ринат ТухватуллинФото: МВД по Марий Эл

Установили собственника грузовика, сообщили ему о произошедшем и дождались его приезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Марий Эл водителя ранило отлетевшим колесом, его жизнь спасли госавтоинспекторы
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