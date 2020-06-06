2020-06-06T17:55:04+03:00
Происшествия

В Ульяновске полиция разыскивают лжесоцработницу, похитившую деньги у пенсионерки

Сбережения пропали прямо из квартиры
Наиля ГАЛИМОВА
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В настоящее время по данному факту проводится проверка.В настоящее время по данному факту проводится проверка.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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В полицию Ульяновска обратилась 78-летняя жительница областного центра, рассказав о хищении принадлежащих ей 48 тысяч рублей.

Днем 5 июня в квартиру пожилой женщины пришла незнакомка, представившись сотрудником соцзащиты. Она сообщила о положенной пенсионерке компенсации в размере трех тысяч рублей. Однако пояснила, что у нее были только пятитысячные купюры и попросила сдачу. Потерпевшая на глазах злоумышленницы достала из сумки кошелек и отдала сдачу.

Затем лжесотрудница сообщила, что пенсионерке положены еще и продукты питания, попросив банку или другую тару. Пожилая женщина ушла на кухню, а когда вернулась, то не застала гостью и обнаружила пропажу своих сбережений. Со слов потерпевшей установлены приметы подозреваемой: женщина, на вид 25-27 лет, рост 160 см, волосы прямые темного цвета, была одета в кофту шелковую черного цвета с рукавом, черные брюки и черные кроссовки.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщили в пресс – службе МВД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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