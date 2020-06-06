В Татарстане спасатели достали из озера пьяного мужчину

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:58:26+03:00

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Спасателям Набережных Челнов и Тукаевского района поступило сообщение о том, что в озеро около санатория «Жемчужина» упал мужчина. Звонивший очевидец самостоятельно вытащить его из воды не мог.

Прибывшие на место спасатели извлекли из воды мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, его доставили на берег. Личные данные спасенного уточнить не представилось возможным. Мужчину передали бригаде «скорой помощи» для осмотра и транспортировки в БСМП Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU