В Чувашии сын получил 8,5 лет колонии за убийство отца-ветерана Великой Отечественной войны

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:38:52+03:00

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71-летенего жителя Цивильского района признали виновным в убийстве 97-летнего отца-в

В Цивильском районе местный житель признан виновным в убийстве своего отца-ветерана Великой Отечественной войны.

Так, на суде было доказано, что днем 18 декабря прошлого года в селе Рындино сын поссорился с родителем-фронтовиком. Ветеран был жестоко избит - нанесено не менее 26 ударов руками и ногами, в том числе и по голове. После этого он получил еще 9 ножевых ранений и только тогда скончался. По данному факту было возбуждено уголовное, а уже престарелый сын фронтовика задержан и заключен под стражу.

- Мужчина так и не признал своей вины. В итоге суд приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU