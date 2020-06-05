Чтобы не отдавать долг жительница Марий Эл кардинально сменила имидж и спряталась в Казани
Жительница Марий Эл за совершенную кражу в качестве наказания получила судебный штраф в 20 тысяч рублей. Вроде бы легко отделалась, но вот платить эти деньги женщина не пожелала. Вместо этого она потратилась на кардинальную смену имиджа - другая стрижка и цвет волос, а также на переезд в Казань. Там она с измененной внешностью решила спрятаться от судебных приставов Марий Эл.
Но те вскоре вычислили, где находится должница, и попросили своих татарстанских коллег "навестить" ее.
Можно понять пристава, когда дверь им открыл совсем другой человек. Женщина уверенно заявила, что ничего не знает о должнице. Судебный исполнитель наверное и ушла бы ни с чем, но у нее появились подозрения - открывшая дверь отказалась предъявлять документы.
Пристав связалась с коллегами из Марий Эл и попросила прислать фотографию должницы. Только сопоставив лицо со снимка с лицом той самой женщины, стало понятно, что это один и тот же человек. Поэтому должницу попросили больше не ломать комедию и подписать все нужные бумаги.
К слову, последняя смогла устроиться на работу и уже начала выплачивать тот самый уголовный штраф, сообщили в УФССП Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU