2020-06-05T18:37:27+03:00
Общество

Чтобы не отдавать долг жительница Марий Эл кардинально сменила имидж и спряталась в Казани

Стало известно, как судебным приставам удалось опознать "беглянку"
Лика ИСАЕВА
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Женщина решила скрыться от приставов. Фото: fssp.ruЖенщина решила скрыться от приставов. Фото: fssp.ru
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Жительница Марий Эл за совершенную кражу в качестве наказания получила судебный штраф в 20 тысяч рублей. Вроде бы легко отделалась, но вот платить эти деньги женщина не пожелала. Вместо этого она потратилась на кардинальную смену имиджа - другая стрижка и цвет волос, а также на переезд в Казань. Там она с измененной внешностью решила спрятаться от судебных приставов Марий Эл.

Но те вскоре вычислили, где находится должница, и попросили своих татарстанских коллег "навестить" ее.

Можно понять пристава, когда дверь им открыл совсем другой человек. Женщина уверенно заявила, что ничего не знает о должнице. Судебный исполнитель наверное и ушла бы ни с чем, но у нее появились подозрения - открывшая дверь отказалась предъявлять документы.

Пристав связалась с коллегами из Марий Эл и попросила прислать фотографию должницы. Только сопоставив лицо со снимка с лицом той самой женщины, стало понятно, что это один и тот же человек. Поэтому должницу попросили больше не ломать комедию и подписать все нужные бумаги.

К слову, последняя смогла устроиться на работу и уже начала выплачивать тот самый уголовный штраф, сообщили в УФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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