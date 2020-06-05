В Набережных Челнах пьяный мужчина упал в воду и не мог сам выбраться на берег

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:19:33+03:00

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Сегодня, 5 июня, в Набережных Челнах возле санатория "Жемчужина" прохожий заметил мужчину, который плыл по реке Мелекесске. Очевидец попытался помочь пловцу, когда тот попытался выбраться на берег. Но все их совместные попытки были безуспешны. Да и сам "купальщик", к слову, был сильно пьян.

Свидетелям происходящего пришлось вызывать спасателей. На место происшествие прибыла дежурная смена ЗПСО №6. Спасатели смогли вытащить из воды на берег пьяного пловца. Тот, то ли не протрезвел еще, то ли от усталости или шока, не смог даже сообщить свои личные данные.

Мужчину погрузили в спец автомобиль "скорой"Фото: МЧС Татарстана

- Пострадавшего передали бригаде "скорой" для осмотра и транспортировки в БСМП Набережных Челнов, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU