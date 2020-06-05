2020-06-05T18:19:33+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах пьяный мужчина упал в воду и не мог сам выбраться на берег

На помощь ему пришли спасатели [фото]
Лика ИСАЕВА
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Мужчину вытащили из воды спасателиМужчину вытащили из воды спасателиФото: МЧС Татарстана
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Сегодня, 5 июня, в Набережных Челнах возле санатория "Жемчужина" прохожий заметил мужчину, который плыл по реке Мелекесске. Очевидец попытался помочь пловцу, когда тот попытался выбраться на берег. Но все их совместные попытки были безуспешны. Да и сам "купальщик", к слову, был сильно пьян.

Свидетелям происходящего пришлось вызывать спасателей. На место происшествие прибыла дежурная смена ЗПСО №6. Спасатели смогли вытащить из воды на берег пьяного пловца. Тот, то ли не протрезвел еще, то ли от усталости или шока, не смог даже сообщить свои личные данные.

Мужчину погрузили в спец автомобиль "скорой" Фото: МЧС Татарстана

Мужчину погрузили в спец автомобиль "скорой"Фото: МЧС Татарстана

- Пострадавшего передали бригаде "скорой" для осмотра и транспортировки в БСМП Набережных Челнов, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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