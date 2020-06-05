Здание ритуальной службы в Чебоксарах оценили в 8,4 миллиона рублей
Приобрести его может любой желающий на электронном аукционе
Электронный аукцион по его продаже состоится 9 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
Минэкономразвития Чувашии объявило аукцион по продаже здания городской ритуальной службы в Чебоксарах, которое является государственным имуществом.
Объект площадью более 211 квадратных метров по адресу: Московский проспект, 47б, и земельный участок (1188 “квадратов”) ведомство оценило в 8 407 000 рублей.
Отметим, что здание было построено еще в 1972 году. Электронный аукцион по его продаже состоится 9 июля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU