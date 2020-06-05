Здание ритуальной службы в Чебоксарах оценили в 8,4 миллиона рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:13:15+03:00

Электронный аукцион по его продаже состоится 9 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приобрести его может любой желающий на электронном аукционе

Изменить размер текста: A A

Минэкономразвития Чувашии объявило аукцион по продаже здания городской ритуальной службы в Чебоксарах, которое является государственным имуществом.

Объект площадью более 211 квадратных метров по адресу: Московский проспект, 47б, и земельный участок (1188 “квадратов”) ведомство оценило в 8 407 000 рублей.

Отметим, что здание было построено еще в 1972 году. Электронный аукцион по его продаже состоится 9 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU