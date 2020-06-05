Казанец ранил ножом экс-жену, уехал на дачу и покончил с собой

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:24:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В БСМП столицы Татарстана из собственной квартиры доставили раненную женщину. По словам 57-летней пенсионерки, на нее с ножом и кирпичом напал 62-летний бывший муж, который ранее был судим. Произошло это во время очередной ссоры. Врачам удалось спасти женщине жизнь.

В то же время полицейские занялись розыском подозреваемого в этом нападении. В поисках мужчины оперативники прибыли к нему на дачу в поселке Щербаковка Высокогорского района Татарстана. Там и было найдено тело подозреваемого. На нем позже эксперты насчитали несколько ран. По данному факту, как и положено в таких случаях, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Хотя все говорит о том, что после нападения на бывшую супругу, мужчина решил покончить жизнь самоубийством. Сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU