Назван портал, на котором пройдет электронное голосование по поправкам в Конституцию

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:00:38+03:00

Проголосовать через интернет можно будет в период с 25 по 30 июня. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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ЦИК России утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам в Конституцию страны. Для этого будет использован портал 2020og.ru. Свой голос там можно оставить в период с 25 по 30 июня.

Вот только сделать это смогут только те россияне, которые имеют подтвержденную запись на портале Госуслуг. На нем появится соответствующий блок. Сообщает kp.ru.

- Если участник не смог проголосовать дистанционно в эти дни, он сможет проголосовать в день голосования 1 июля на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня, но только после проверки комиссией факта, что он не голосовал дистанционно, - оглашает текст документа ТАСС.

К слову, из-за угрозы заражения коронавируса на реальные участки будут пускать не более 12 человек в час, а на входе голосующим вручат медицинские маски и перчатки.

https://www.kp.ru/online/news/3897517/

ИСТОЧНИК KP.RU