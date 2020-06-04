Не вставая с инвалидного кресла: на жительницу Татарстана завели уголовное дело за убийство соперницы
43-летняя жительница Альметьевска стала основной и единственной фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство».
Как полагают следователи, вечером 2 июня этого года обвиняемая, которая передвигается исключительно в инвалидном кресле, выпивала с бывшим сожителем и соседкой. Когда в один из моментов женщина вернулась с кухни, то увидела, что с ее экс-кавалером флиртуют.
Подъехав к соседке на кресле, женщина, как следует из материалов уголовного дела, ударила соперницу ножом прямо в сердце. Рана оказалась смертельной – потерпевшая скончалась на месте преступления.
- Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Свою причастность к совершенному убийству она признала. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»