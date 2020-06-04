Новые рекомендации Минздрава: какими лекарствами теперь будут лечить коронавирус в России

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:39:04+03:00

Применение с разрешения врача и то по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента не превысит риск. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Минздрав выдал новые рекомендации врачам по лечению коронавируса в России. Получился довольно подробный документ, который «Комсомолка» изучила и выделила наиболее значимые моменты.

Так, самый важный раздел – это перечень лекарственных препаратов. В него вошли: фавипиравир, гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферонов, ремдесивир и умифеновир.

При этом гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин – это антималярийные препараты. Перед их назначением и во время их приема нужно уделить особое внимание результату ЭКГ. Так как эти лекарства обладают кардиотоксичностью.

Авторы новых рекомендаций оговариваются: данные о результатах применения всех перечисленных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. То есть пока нет совсем убедительных доказательств тому, что хотя бы одно из них лечит от коронавируса.

Поэтому, применение с разрешения врача и то по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента не превысит риск.

ИСТОЧНИК KP.RU