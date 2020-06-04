2020-06-04T15:01:03+03:00
Общество

Гидрометцентр Татарстана предупреждает: 5 июня ожидаются грозы и сильный ветер

В ближайшие дни в республике сохранится неустойчива дождливая погода
Олег ЛУГОВОЙ
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Осадки будут идти и в начале следующей недели.Осадки будут идти и в начале следующей недели.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 5 июня, ночью и днем в Татарстане местами ожидаются грозы (в Казани днем); сильный ветер до 15-20 м/с (в Казани до 15-18 м/с); ночью и утром сильные дожди. Предупреждает Гидрометцентр республики.

В целом же, по заверениям метеорологов, в ближайшие дни регион будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов с неустойчивой дождливой погодой.

Так, в субботу, 6 июня, также прогнозируются дожди, местами сильные, а в ряде районов пройдут грозы с сильным ветром до 20 м/с. Днем воздух максимум прогреется до +24 градусов. В воскресенье, 7 июня, ситуация с погодой в Татарстане особо не изменится. Разве что немного потеплеет – от +21 до +26 градусов. При этом все также будут идти дожди, местами грозы с сильным ветром.

В начале же следующей недели, по предварительном прогнозу, республика окажется на периферии антициклона. Вот только из-за повышенного фона атмосферного давления все еще возможны осадки в виде кратковременных дождей и гроз. Температура воздуха при этом днем 8 и 9 июня ожидается в пределах от +22 до +27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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