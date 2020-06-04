"В этот момент я заплакал": Слуцкий рассказал, как английские фанаты довели его до слез

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:03:06+03:00

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Британское издание Daily Mail решило вспомнить конец 2017 года, а именно день, когда нынешнего главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого уволили из "Халла".

Слуцкий возглавил английский клуб летом 2017 года, но на посту главного тренера проработал только 177 дней. Команда шла 20-й из 24 клубов Чемпионшипа (вторая по силе лига Англии). Результаты признали неудовлетворительными и Слуцкого отправили в отставку. Тем не менее, болельщики тепло попрощались с наставником и даже довели Слуцкого до слез.

- После того, как владелец клуба попрощался со мной, я отправился в последний раз за покупками. Мне было нужно купить новый чемодан. Я не помню названия улицы, но там были рестораны и кафе, и люди, сидевшие внутри, выходили посмотреть на меня. Они говорили мне много положительных слов. В этот момент я заплакал. Все говорили мне, что я был фантастическим человеком и фантастическим тренером, хотя, возможно, я этого не заслуживал. У меня никогда не было такой ситуации.Обычно, если владелец говорит вам до свидания, это не самый лучший день в вашей жизни, но для меня это был очень важный день в моей жизни из-за реакции болельщиков и людей в Халле. Я не мог в это поверить, - приводит слова Слуцкого Daily Mail.

Напомним, что после отставки из "Халла" Слуцкий работал в голландском "Витессе", а в декабре 2019 года принял предложение "Рубина". Под его руководством казанцы сыграли три матча, набрав 4 очка. После этого чемпионат страны был прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира назначено на 19 июня. Пока "Рубин" за 8 туров до окончания чемпионата идет на 14 месте, набрав 23 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU