Президент Татарстана Рустам Минниханов прокатился на электробусе в Набережных Челнах
В салоне транспортного средства двухзонный климат-контроль, медиаэкраны, Wi-Fi и USB-слоты [фото]
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Сегодня, 4 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в Набережных Челнах, где кроме прочего протестировал электробус “Камаз-6282”. На одном из них он подъехал к цехам завода.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
Известно, что татарстанский электробус рассчитан на 85 человек и адаптирован для маломобильных пассажиров. Транспортное средство способно зарядится с помощью ультрабыстрых зарядных станций за 15 минут.
В салоне электробуса установлены двухзонный климат-контроль, телематические и медиасистемы, Wi-Fi и USB-слоты.
ИСТОЧНИК KP.RU