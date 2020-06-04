Президент Татарстана Рустам Минниханов прокатился на электробусе в Набережных Челнах

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:56:00+03:00

В салоне транспортного средства двухзонный климат-контроль, медиаэкраны, Wi-Fi и USB-слоты [фото]

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Сегодня, 4 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в Набережных Челнах, где кроме прочего протестировал электробус “Камаз-6282”. На одном из них он подъехал к цехам завода.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Известно, что татарстанский электробус рассчитан на 85 человек и адаптирован для маломобильных пассажиров. Транспортное средство способно зарядится с помощью ультрабыстрых зарядных станций за 15 минут.

В салоне электробуса установлены двухзонный климат-контроль, телематические и медиасистемы, Wi-Fi и USB-слоты.

ИСТОЧНИК KP.RU