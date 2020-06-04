Почему в Ульяновске закрыли мост через реку Сельдь

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:29:27+03:00

Сроков, когда по нему возобновят движения, пока не называют

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С этого дня, 4 июня, в Засвияжском районе Ульяновска перекрыто движение по мосту через реку Сельдь. Выяснилось, что сооружение не соответствует требованиям ГОСТа, так как не имеет боковых удерживающих ограждений. Следовательно, ездить по нему небезопасно. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

Когда нарушение будет устранено и мост снова откроют, пока не уточняется. Горожан просят заранее продумывать маршрут перед выходом из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU