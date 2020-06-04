2020-06-04T15:29:27+03:00
Общество

Почему в Ульяновске закрыли мост через реку Сельдь

Сроков, когда по нему возобновят движения, пока не называют
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.сomФото: pixabay.сom
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С этого дня, 4 июня, в Засвияжском районе Ульяновска перекрыто движение по мосту через реку Сельдь. Выяснилось, что сооружение не соответствует требованиям ГОСТа, так как не имеет боковых удерживающих ограждений. Следовательно, ездить по нему небезопасно. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Ульяновской области.

Когда нарушение будет устранено и мост снова откроют, пока не уточняется. Горожан просят заранее продумывать маршрут перед выходом из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Почему в Ульяновске закрыли мост через реку Сельдь
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