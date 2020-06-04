В Йошкар-Оле иномарка сбила 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по "зебре"

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:39:23+03:00

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Вечером в среду, 3 июня, у дома №12 на бульваре Чайвана в Йошкар-Оле автомобиль Skoda сбил 9-летнего пешехода. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по "зебре", когда на него наехала иномарка, за рулем которой был 64-летний мужчина.

- В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

За среду это была единственная авария с пострадавшими в республике. Также отметим, что за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл было пресечено более 275 нарушений ПДД и задержано два пьяных водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU