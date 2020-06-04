До 100 км/ч: на каких дорогах Татарстана увеличили разрешенную скорость

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:01:58+03:00

Автомобилисты могут не боятся за это штрафа на двух участках

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В Татарстане на дороге «Йошкар-Ола – Зеленодольск» до трассы М-7 «Волга» автомобилисты могут, не опасаясь штрафа, разогнаться до 100 км/ч.

Там, на двух участках - с 115 км 200 м по 118 км 300 м и с 120 км 760м по 124 км 600 м, увеличили разрешенную скорость. Соответствующие дорожные знаки уже установлены. Сообщает ГИБДД Татарстана.

Ситуацию на этих участках будут анализировать. По итогам будет принято решение об увеличении скорости и на других татарстанских дорогах. В частности, есть такие планы на Мамадышский тракт в Казани - от перекрестка с улицей Интернациональная до границы города, а также улицу Залесная - от дома №118 до границы Казани. Правда, там разрешат разгоняться до 80 км/ч.

В свою очередь скорость до 110 км\ч в ближайшем будущем разрешат на трассе М-7 «Волга». Речь идет об участке протяженностью 8,5 км, который располагается на территории Мамадышского и Елабужского районов, а также об участках с 975 км 300 м до 980 км 300 м и с 981 км 500 м до 985 км, отрезках дороги, проходящей по территории Пестречинского, Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов.

В то же время к отрезку трассы с 886 км по 896 км, на котором в прошлом году разрешили разгоняться до 110 км/ч, добавятся участки с 879 км 500м до 884 км и с 885 км до 886 км – всего 5,5 км.

С учетом климата Татарстана данные скоростные разрешения носят сезонный характер – они действуют до 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU