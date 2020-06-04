2020-06-04T13:35:26+03:00
Общество

В Казани устроили ночные гонки на квадроциклах: стало известно, как наказали водителей

Молодые люди признали свою вину в совершенных нарушениях ПДД [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Сотрудникам Госавтоинспекции столицы Татарстана в соцсетях попался видеоролик с участием трех квадроциклов, которыми управляли молодые люди. Они устроили ночные гонки по улицам Казани. Своей опасной ездой парни создавали прямую угрозу для других людей - использование квадроциклов на городских улицах запрещено.

Полицейские быстро установили дату и место съемок, вскоре разыскали и самих лихачей. Ими оказались молодые люди в возрасте 25-32 лет. Вину свою они признали сразу. В отношении каждого из них был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". Сумма штрафа - 1500 рублей.

В Казани устроили ночные гонки на квадроциклах.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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