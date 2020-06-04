В Казани устроили ночные гонки на квадроциклах: стало известно, как наказали водителей
Сотрудникам Госавтоинспекции столицы Татарстана в соцсетях попался видеоролик с участием трех квадроциклов, которыми управляли молодые люди. Они устроили ночные гонки по улицам Казани. Своей опасной ездой парни создавали прямую угрозу для других людей - использование квадроциклов на городских улицах запрещено.
Полицейские быстро установили дату и место съемок, вскоре разыскали и самих лихачей. Ими оказались молодые люди в возрасте 25-32 лет. Вину свою они признали сразу. В отношении каждого из них был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". Сумма штрафа - 1500 рублей.
В Казани устроили ночные гонки на квадроциклах.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU