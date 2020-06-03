Десять домов в Казани почти на сутки оставят без воды

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:35:55+03:00

Воды не будет с 9 утра 4 июня до 6 утра 5 июня. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В числе строений есть не только жилые дома, но и детский сад, а также "Чаша"

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В ряде домов Ново-Савиновского района Казани в среду, 4 июня, почти на сутки отключат водоснабжение. Это связано с проведением работ по подключению водопроводов.

Так, с 9.00 4 июня до 6.00 5 июня воды не будет по улицам Абсалямова, 9 (детский сад №12), Бондаренко, 28, 30, Сибгата Хакима, 3, 4 (Центр семьи «Казан»), 5, 5а, 7, Чистопольская, 12, 14.

Жителей домов просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU