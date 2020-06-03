2020-06-03T15:23:29+03:00
Общество

Администрация Чебоксар выиграла суд о защите деловой репутации

В качестве ответчиков выступали экс-депутат городского собрания Виктор Шмаков и блогер Юрий Шакеев
Андрей МАРЬЯНОВ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В июле прошлого года блогер Юрий Шакеев опубликовал в Интернете интервью с экс-депутатом городского собрания Чебоксар Виктором Шмаковым - всего две видеозаписи, на которых Виктор Шмаков не раз в негативном ключе отзывался о сотрудниках администрации столицы Чувашии, в том числе и о сити-менеджере Алексее Ладыкове и его заместителе Алексее Маклыгине. Попросту говоря, Шмаков обвинил их в коррупции. При этом не было приведено никаких доказательств, все озвученные в видеороликах суждения имели утвердительный характер.

На что администрация Чебоксар подала в арбитражный суд иск о защите деловой репутации.

- Данные утверждения создают у граждан впечатление о некомпетентном управлении со стороны администрации объектами муниципальной собственности и о незаконном распоряжении средствами казны. А это способствует формированию негативной оценки и общественного мнения о деятельности органа местного самоуправления и может повлечь неблагоприятные последствия в виде нематериального вреда деловой репутации администрации города Чебоксары и возможной утраты доверия как со стороны граждан, так и со стороны предпринимательского сообщества (инвесторов), - отметили в горадминистрации.

Во время судебного процесса провели экспертизу, и иск был удовлетворен. Шмакова и Шакеева обязали сделать опровержение и видеозапись с ним также разместить в Интернете.

Отметим, что сам экс-депутат Чебоксар, бывший директор ООО «Победа» Виктор Шмаков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в отмывании преступного имущества и в крупном мошенничестве.

Так, в частности, с 2006 по 2016 год как единственный учредитель и директор ООО «Победа» Виктор Шмаков взял на себя обязательства построить в Чебоксарах для дольщиков многоквартирный дом.

А в январе 2016-го он, по версии следствия, заключил фиктивный договор купли-продажи и тем самым вывел из собственности ООО «Победа» участок под парковку у того самого дома. Земля в итоге отошла подконтрольной Шмакову фирме.

При этом, как следует из уголовного дела, плата за этот участок была завуалирована под погашение долгов на 33,5 миллиона рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой.

Все привело к возникновению у ООО «Победа» кредиторской задолженности, а также невозможности завершения строительства дома - пострадали дольщики. А Шмаков, как полагают правоохранители, тем временем поделил тот самый участок на два и в марте 2018 года снова продал подконтрольной ему фирме за сумму более 66 миллионов рублей, которые положил себе в карман.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
"Ак Барс" вошел в тройку лучших клубов Европы, "Нефтехимик" и "Барс" улучшили свои позиции
Администрация Чебоксар выиграла суд о защите деловой репутации
В Татарстане пропала 93-летняя пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве
Глава АИР Татарстана Талия Минуллина решила повысить свою узнаваемость
В Татарстане легковушка влетела на остановку и перевернулась: пострадали три подростка и водитель
Чувашия купит вертолеты для санитарной авиации за 30 миллионов рублей
ВТБ в Татарстане оказал поддержку клиентам на 10 млрд рублей
С 17 июня 2020 года из Казани в Сочи можно будет улететь всего за 2 452 рубля
В Татарстане во время пожара пострадал мужчина
В Ульяновске нашли живой пропавшую Дарью Абрамову
В Чебоксарах на улице Ушакова заметили медведя
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
В Ульяновской области легковушка вылетела в кювет: водитель госпитализирован
В Чувашии пропала пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве
В Марий Эл "пьяный" водитель без прав вылетел на скорости в кювет и перевернулся
В Чувашии дворовый пес запутался в цепи, его спасли сотрудники МЧС
В Чувашии легковушка вылетела с трассы и перевернулась, погиб пассажир
На каких дорогах Марий Эл со 2 июня заработали новые камеры фотовидеофиксации
В Казани прокуратура выявила необоснованное завышение цен на ржаную муку
Выкручивали руку и били электробритвой: жителя Татарстана будут судить за измывательства над прикованным к постели инвалидом
В обращение вышли почтовые марки с чувашской вышивкой
Самозанятым Татарстана начали возвращать налог, уплаченный ими в 2019 году
За время весеннего санитарного двухмесячника 2020 в Татарстане экологи выписали штрафов на 5,3 миллиона рублей
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»
В Казани нашли тело пропавшего Геннадия Богоуславского
В центральном парке Йошкар-Олы устанавливают новые аттракционы
У 34% работающих жителей Татарстана из-за коронавиурса снизилась зарплата