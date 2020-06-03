Администрация Чебоксар выиграла суд о защите деловой репутации

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:23:29+03:00

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В июле прошлого года блогер Юрий Шакеев опубликовал в Интернете интервью с экс-депутатом городского собрания Чебоксар Виктором Шмаковым - всего две видеозаписи, на которых Виктор Шмаков не раз в негативном ключе отзывался о сотрудниках администрации столицы Чувашии, в том числе и о сити-менеджере Алексее Ладыкове и его заместителе Алексее Маклыгине. Попросту говоря, Шмаков обвинил их в коррупции. При этом не было приведено никаких доказательств, все озвученные в видеороликах суждения имели утвердительный характер.

На что администрация Чебоксар подала в арбитражный суд иск о защите деловой репутации.

- Данные утверждения создают у граждан впечатление о некомпетентном управлении со стороны администрации объектами муниципальной собственности и о незаконном распоряжении средствами казны. А это способствует формированию негативной оценки и общественного мнения о деятельности органа местного самоуправления и может повлечь неблагоприятные последствия в виде нематериального вреда деловой репутации администрации города Чебоксары и возможной утраты доверия как со стороны граждан, так и со стороны предпринимательского сообщества (инвесторов), - отметили в горадминистрации.

Во время судебного процесса провели экспертизу, и иск был удовлетворен. Шмакова и Шакеева обязали сделать опровержение и видеозапись с ним также разместить в Интернете.

Отметим, что сам экс-депутат Чебоксар, бывший директор ООО «Победа» Виктор Шмаков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, в отмывании преступного имущества и в крупном мошенничестве.

Так, в частности, с 2006 по 2016 год как единственный учредитель и директор ООО «Победа» Виктор Шмаков взял на себя обязательства построить в Чебоксарах для дольщиков многоквартирный дом.

А в январе 2016-го он, по версии следствия, заключил фиктивный договор купли-продажи и тем самым вывел из собственности ООО «Победа» участок под парковку у того самого дома. Земля в итоге отошла подконтрольной Шмакову фирме.

При этом, как следует из уголовного дела, плата за этот участок была завуалирована под погашение долгов на 33,5 миллиона рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой.

Все привело к возникновению у ООО «Победа» кредиторской задолженности, а также невозможности завершения строительства дома - пострадали дольщики. А Шмаков, как полагают правоохранители, тем временем поделил тот самый участок на два и в марте 2018 года снова продал подконтрольной ему фирме за сумму более 66 миллионов рублей, которые положил себе в карман.